Група крові видасть можливі проблеми в нервовій системі

Є чотири основних типи крові, і ви напевно знаєте свою, так що звіряйте, пише zdravoe.com.

Проблеми з пам'яттю. У групі ризику - люди з четвертою групою крові. Нещодавнє дослідження показало, що люди з типом АВ крові на 82% частіше відчувають труднощі з погіршенням пам'яті, мовленнєвих здібностей і концентрацією уваги, ніж люди з іншими типами крові. Одна з причин, як підозрюють дослідники, пов'язана з фактором зсідання VIII - протеїном, який може зменшити приплив крові до головного мозку.

Стрес. У групі ризику - носії першої групи крові. Встановлено, що люди з групою крові А найчастіше мають більш високі концентрації кортизолу, гормону стресу в організмі. Чим більше кортизолу в крові, тим гострішою буде реакція людини на стрес.

Реакція на спорт. Люди з другою і третьою групою крові більш ефективно реагують на заспокійливі вправи низької інтенсивності, такі як йога. Люди з четвертою групою найкраще виконують тренування на баланс (наприклад, тай-чі).

Що стосується осіб з першою групою крові, то їм показані вправи на розслаблення - адже вони більш за всіх схильні до стресів. Зменшують стрес вправи тай-чі, йога.