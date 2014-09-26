Держава має фінансувати потреби пацієнтів, а не медустанов

Держава має фінансувати потреби пацієнтів, а не медичних установ, заявила радник президента Ольга Богомолець під час наради в Адміністрації президента України з представниками силових відомств та контролюючих органів щодо розробки першочергових кроків з подолання корупції в системі охорони здоров'я.

"Корупція в галузі охорони здоров'я є однією з найбільш болісних для українського народу, тому що позбавляє його найважливішого – права на охорону життя і здоров'я", – заявила Богомолець, повідомляє прес-служба президента.

За підсумками обговорення вирішено запропонувати усім силовим відомствам протягом кількох днів надати аналітичні матеріали щодо причин та схем корупції в державних закупівлях у сфері охорони здоров'я та підготувати пропозиції щодо боротьби з цими явищами.

Під час дискусії на засіданні відзначалося, що діючі у сфері охорони здоров'я схеми вимивання коштів з державного бюджету несуть загрозу національній безпеці України.

Богомолець наголосила, що "держава має забезпечити ефективне спрямування бюджетних коштів на потреби пацієнтів, а не фінансування койко-місць".

"Перехід на відкритий професійний реєстр лікарів та працівників медичної сфери, створення єдиного реєстру усіх медичних закладів, які на сьогоднішній день розкидані, крім МОЗ, ще у 14 міністерствах і відомствах, створення єдиного реєстру медичних препаратів з референтними цінами, формування єдиного реєстру медичного обладнання, реєстру медичних протоколів з назвами діючих речовин (без назв медпрепаратів) – це першочергові заходи в реформі охорони здоров'я", - наголосила Богомолець.

Радник президента поінформувала присутніх про те, що одним з напрямків медичних реформ є створення чіткої процедури видачі ліцензій в сфері медичних практик, яка б мала бути максимально автоматизована і не залежала від суб’єктивного фактору.

Представник Антимонопольного комітету України зазначив, що система державних закупівель у Міністерстві охорони здоров'я з відсутністю прозорого механізму прийняття рішень викликає багато запитань. Було запропоновано вивчити джерела фінансування фондів і громадських організацій, які беруть участь у розробці державних програм і лобіюють окремі фірми чи препарати.

Представники СБУ та ГПУ запропонували своє бачення термінових антикорупційних заходів як у виконавчій, так і в законодавчій сферах у галузі охорони здоров’я.

У нараді взяли участь представники Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Антимонопольного комітету, Державної служби фінансового моніторингу, Державної інспекції з контролю за цінними паперами, Національного інституту стратегічних досліджень.