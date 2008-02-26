У Києві затримано лікаря-хабарника

Прокуратурою Дарницького району міста Києва за матеріалах ОГ СБЕЗ ГУМВС України у місті порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (отримання хабара) відносно завідувача хірургічним відділенням однієї з поліклінік міста.

За попередніми даними, затриманий вимагав 1,5 тисяч гривень хабара від місцевого жителя за видачу йому листа непрацездатності. Правоохоронці затримали лікаря під час отримання частини хабара у сумі 500 грн. Про це повідомив представник правоохоронних органів, що побажав залишитися невідомим.

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