Україна і Польща не вирішили питання щодо медичного забезпечення

До кінця лютого Україна і Польща узгодять проект угоди про малий прикордонний рух. Про це на брифінгу повідомив спікер МЗС України Василь Кирилич, передає for-ua.com.

Він відзначив, що проект даної угоди вже готовий, «але польська і українська сторони не можуть прийти до згоди лише по одному пункту – статті 13». За словами Кирилича, ця стаття передбачає порядок невідкладного медичного забезпечення населення, яке проживає біля кордону. «Українська сторона пропонує кошти на медичне забезпечення цього населення виділяти з бюджетних коштів, але в Польщі діє схема обов`язкового медичного страхування», – проінформував він.

Спікер також повідомив, що остаточне узгодження угоди відбудеться наприкінці лютого цього року під час візиту делегації МЗС України до Варшави. «Питання підписання цієї угоди – це питання часу», - запевнив Кирилич.