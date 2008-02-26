Опитування: Які лікарі найстрашніші?
На першому місці, звичайно ж, стоматолог
Ви боїтеся ходити до лікаря? А до якого найбільше?
Канадські соціологи провели опитування на цю тему, в якому брало участь близько 1000 осіб різного віку та професій.
Безумовним рекордсменом за кількістю страхів і негативних емоцій виявився, природньо, стоматолог.
На другому місці, незважаючи на те, що в опитували рівну кількість чоловіків і жінок, зайняв гінеколог.
На третьому опинився окуліст (невже в Канаді так багато людей з поганим зором?).
На четвертому – грізний хірург, на п`ятому – онколог (дивно, що лише на п`ятому).
Шосте місце зайняли невропатологи і психоневрологи і, нарешті, сьоме – дерматологи і венерологи.
Але що найцікавіше, під час цього опитування респондентам було поставлено й інше питання: "Якби ви стали лікарем, то яку професію ви б обрали?". Так от і в цьому опитуванні на першому місці опинився все той же страшний стоматолог! Парадокс!