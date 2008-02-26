Опитування: Які лікарі найстрашніші?

Ви боїтеся ходити до лікаря? А до якого найбільше?

Канадські соціологи провели опитування на цю тему, в якому брало участь близько 1000 осіб різного віку та професій.

Безумовним рекордсменом за кількістю страхів і негативних емоцій виявився, природньо, стоматолог.

На другому місці, незважаючи на те, що в опитували рівну кількість чоловіків і жінок, зайняв гінеколог.

На третьому опинився окуліст (невже в Канаді так багато людей з поганим зором?).

На четвертому – грізний хірург, на п`ятому – онколог (дивно, що лише на п`ятому).

Шосте місце зайняли невропатологи і психоневрологи і, нарешті, сьоме – дерматологи і венерологи.

Але що найцікавіше, під час цього опитування респондентам було поставлено й інше питання: "Якби ви стали лікарем, то яку професію ви б обрали?". Так от і в цьому опитуванні на першому місці опинився все той же страшний стоматолог! Парадокс!

medicus.ru