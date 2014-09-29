Півбанки тушонки в день - зарплата медиків в "ЛНР"
10:01, 29 вересня 2014Країна
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Працівників Луганської міської лікарні №9 змусили написати заяви про звільнення, а ті, хто хочуть продовжувати працювати, змушені писати нові заяви про те, що готові співпрацювати з «ЛНР»
REUTERS
Про це передає Інформатор з посиланням на одну з медсестер.
При цьому заборгованості за липень і серпень виплачувати не будуть. За словами медсестри, вона отримує зарплату тушонкою.
«В день видають одну банку на двох працівників. Ще давали по жменьці крупи... Як жити далі не знаю. Про гроші мовчать, а діватися все одно нікуди», - сказала вона.
Як зазначає видання, подібна ситуація склалася і в Ровеньках. На медраді, що відбулася 27 вересня, працівникам також оголосили, що потрібно оформлятися на роботу заново, бо «нова держава». Тримісячну заборгованість по зарплаті (липень, серпень, вересень) виплачувати не будуть, бо важають її «українським боргом».
http://informator.lg.ua/?p=34562
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