Півбанки тушонки в день - зарплата медиків в "ЛНР"

Про це передає Інформатор з посиланням на одну з медсестер.

При цьому заборгованості за липень і серпень виплачувати не будуть. За словами медсестри, вона отримує зарплату тушонкою.

«В день видають одну банку на двох працівників. Ще давали по жменьці крупи... Як жити далі не знаю. Про гроші мовчать, а діватися все одно нікуди», - сказала вона.

Як зазначає видання, подібна ситуація склалася і в Ровеньках. На медраді, що відбулася 27 вересня, працівникам також оголосили, що потрібно оформлятися на роботу заново, бо «нова держава». Тримісячну заборгованість по зарплаті (липень, серпень, вересень) виплачувати не будуть, бо важають її «українським боргом».

http://informator.lg.ua/?p=34562