Медичні журнали проти недобросовісних клінічних випробувань

Одинадцять медичних журналів виступили із заявою для дослідників і фірм, в якому закликали учених і фармацевтичні фірми відповідним чином реєструвати дослідження, для того, щоб уникнути публікації недобросовісної інформації.

Відтепер ряд журналів (зокрема Британський медичний журнал – BMJ) домовилися не публікувати такі незареєстровані дослідження. На думку видавців, це допоможе уникнути блокування публікації робіт, в яких містяться дані небажані для спонсорів. Нижче наводиться список журналів і електронних видань, які підписали «антилобістський» пакт: New England Journal of Medicine New Zealand Medical Journal Norwegian Medical Journal The Lancet JAMA MEDLINE The Annals of Internal Medicine Croatian Medical Journal Dutch Journal of Medicine Journal of Danish Medical Association Medical Journal of Australia

На жаль, останнім часом збільшилася кількість лобістських робіт, які обстоюють думки сприятливі для виробників лікарських препаратів, що заважає лікарям ухвалювати адекватні клінічні рішення. Як приклад наводяться приховані дані про те, що деякі звичайні в психіатричній практиці антидепресанти можуть підштовхнути підлітків до суїциду. Зокрема відома фірма GlaxoSmithKline не афішувала такі дані щодо антидепресанту Paxil. У Європі планується створення спеціального web-сайту, де планується висвітлювати результати клінічних випробувань медикаментів, які заслуговують на увагу лікарів і пацієнтів.

www.rusmedicalgroup.ru