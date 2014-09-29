Час розгляду скарг на держзакупівлі ліків скорочено до 10 днів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Мороз на брифінгу у понеділок.

"Ми, розуміючи всю важливість закупівель лікарських засобів, прагнемо максимально скоротити термін розгляду скарг. ... Ми призначаємо дату розгляду скарги за 8-10 днів після її надходження до орган", - повідомила Мороз.

За її словами, в АМКУ з початку року надійшло 118 скарг, що стосуються порушень замовником проведення процедур держзакупівель ліків і виробів медичного призначення, з них 31 скарга на дії Міністерства охорони здоров'я.

"Не всі скарги торкаються дій Міністерства охорони здоров'я. З тих, що до нас надійшли, 19 скарг були розглянуті: 9 – дістали відмову, 4 – задоволені частково, за 6 скаргами припинено розгляд", - сказала Мороз, додавши, що 12 скарг на дії Міністерства охорон здоров'я у сфері держзакупівель ліків знаходяться на розгляді комітету.

За словами Мороз, АМКУ прагне розглядати скарги в максимально стислі терміни, проте процес сповільнюється через дії замовників держзакупівель, які не надають комітету в зазначений термін необхідні документи.

Також Мороз повідомила, що за результатами розгляду скарг на дискримінаційні вимоги, передбачені в документації конкурсних торгів, були виявлені порушення у вигляді встановлення умов (технічних, якісних і кількісних), яким відповідає продукція лише одного виробника. Крім того, за даними АМКУ, часто замовник не надає інформацію про необхідну кількість товару, що не дозволяє учасникам підготувати свою пропозицію конкурсних торгів. Також АМКУ зафіксував необгрунтоване об'єднання не зв'язаних між собою товарів в один лот, через що у конкурсі можуть брати участь тільки ті суб'єкти господарювання, які можуть запропонувати весь спектр товарів.