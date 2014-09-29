МОЗ не реагує на рішення АМКУ щодо держзакупівель ліків

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМКУ, на офіційному сайті Мінохоронздоров'я відсутня будь-яка інформація про подальше проходження даних процедур закупівель, у тому числі і з виконання рішень комітету.

«Комітетом, як органом оскарження, було ухвалено чотири рішення, згідно з якими Мінохоронздоров'я України зобов'язане було внести зміни до документації конкурсних процедур державних закупівель», - зазначається у прес-релізі АМКУ.

Читайте такожЧас розгляду скарг на держзакупівлі ліків скорочено до 10 днів

Також наголошується, що у 2014 році жодне рішення комітету, ухвалене за результатами розгляду скарг на порушення Мінохоронздоров'я України процедур держзакупівель, не було оскаржене у суді.

Як повідомляв УНІАН, за даними Антимонопольного комітету, до органу з початку 2014 року надійшло 118 скарг, що стосуються порушень замовником проведення процедур держзакупівель ліків і виробів медичного призначення, з них 31 скарга стосувалася дій Міністерства охорони здоров'я.