Влада України докладатиме максимум зусиль для подолання епідемії СНІДу – віце-прем’єр

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це віце-прем’єр-міністр України Олександр Сич заявив під час зустрічі високого рівня в рамках 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН щодо інтенсифікації дій з метою подолання епідемії СНІДу до 2030 року. У заході також взяли участь президенти Швейцарії та Гани Джон Дідьє Буркхальтер та Драмані Магама, представники уряду США тощо.

«Дякуючи спільним зусиллям держави, громадських організацій та окремих донорів протягом останнього десятиліття ми досягли позитивних показників по боротьбі зі СНІДом: вдалося зменшити майже вдвічі поширення ВІЛ-інфекції серед наркозалежних, у сім разів – ймовірність передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та збільшити до 20 разів обсяги охоплення антиретровірусною терапією інфікованих», - зауважив Сич.

Разом з тим урядовець підкреслив, що на сьогодні перед Українською державою у боротьбі з ВІЛ/СНІДом постали нові виклики у зв’язку із збільшенням кількості внутрішньо переміщених ВІЛ-інфікованих осіб з Донецького та Луганського регіонів, оскільки сьогодні Донбас є одним з найбільш уражених епідемією СНІД регіонів країни.

«Забезпечення цілей із зупинення епідемії до 2030 року в умовах зміни пріоритетів, економічних і фінансових умов в Україні, а також військової загрози з боку Росії сьогодні змушує нас шукати шляхи більш ефективного і результативного інвестування державних і донорських коштів у розвиток системи охорони здоров’я і забезпечення послугами з тестування, профілактики та лікування людей групи ризику та осіб, у яких уже виявлено ВІЛ-інфекцію», - сказав урядовець.

«Ми маємо розробити стратегію переходу від зовнішнього фінансування до національної підтримки за участі приватних та громадських структур, що здійснюють активну політику по боротьбі з ВІЛ-інфекцією», - наголосив Сич.

В рамках зустрічі урядовець також представив світовій спільноті Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, що спрямована на забезпечення послугами профілактики, лікування та догляду, необхідними для подолання епідемії СНІДу, найуразливіші групи населення держави.