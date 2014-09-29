В Україні цього тижня похолодання і дощів не очікується

В Україні цього тижня суттєвого похолодання і дощів не очікується.

Про це під час брифінгу сказав директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за словами Кульбіди, на відміну від попереднього тижня – коли територією України проходив циклон з посиленням швидкості вітру до ураганної сили та надзвичайно сильними дощами – нині синоптики прогнозують стабільні погодні умови.

«До кінця вересня і протягом першої декади жовтня на території України буде утримуватися антициклонічний характер погодних умов. Для нього характерні помірний температурний режим, практично без опадів, зі слабким вітром», – сказав Кульбіда.

Він зазначив, що в нічні години стовпчики термометрів підніматимуться до показників +3…+8 °С, у денні: +11…+16 °С. У південних регіонах вночі температура сягатиме +5…+10 °С, удень: +15…+20 °С. У ранкові та нічні години на поверхні ґрунту очікуються заморозки інтенсивністю -1…-4 °С.

«Таким чином, небезпечних природних явищ до кінця вересня і протягом першої декади жовтня не очікується», – підсумував директор Укргідрометцентру.