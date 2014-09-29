Завтра відбудеться прес-конференція «Усиновлення дітей Донбасу в умовах невизнаної війни»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", завтра, 30 вересня 2014 року, у День усиновлення, о 14:00, в ІА «Українські Новини» відбудеться прес-конференція президента Асоціації психіатрів України Семена Глузмана, керівника напряму «Евакуація» Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова і програми «Сирітству-ні» фонду Дар'ї Касьянової, пастора церкви «Добра новина», батька, усиновлювача, волонтера і організатора евакуації з Донбасу Петра Дудника на тему «Усиновлення дітей Донбасу в умовах невизнаної війни».

В ході прес-конференції будуть обговорюватися наступні питання - хто рятує життя дітей на Донбасі, які потреби відчувають діти і хто їх забезпечує, психологічні травми дітей як наслідки військових дій на Сході України, скільки дітей стали сиротами і скільки дітей-сиріт з інтернатних установ Донбасу знайшли родину.

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Адреса: Київ, вул. Еспланадна, 20.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб «Допоможемо» створений при Фонді Ріната Ахметова для об'єднання зусиль фонду і всіх бізнесів Групи СКМ, а також ФК «Шахтар» з надання допомоги людям, потерпілим в зоні військових дій. Гуманітарний штаб займається питаннями евакуації із зони проведення АТО дітей, у тому числі дітей-сиріт, багатодітних матерів, інвалідів, літніх людей, а також розміщує, при необхідності, переселенців на базах, санаторіях і таборах, надає гуманітарну та адресну допомогу.

При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.

Дзвінки на номер 0 800 50 9001 безкоштовні з усіх телефонів. Гаряча лінія працює цілодобово.

Більше інформації про Гуманітарний штаб:

http://www.fdu.org.ua/help/vostok

Кризовий інформаційний центр Гуманітарної штабу «Допоможемо»

+38 044 502 52 12