Корисні властивості капусти

Зараз найкращий час, щоб "підтягнути" імунну, ендокринну, нервову системи, нормалізувати роботу шлунка, кишечника, серця, судин. Зверніть увагу на капусту, - розповідає лікар-дієтолог Ольга Перевалова. У ній багато вітаміну С, тому вона добре зміцнює імунітет. Також допомагає боротися з інфекціями, пише meddaily.ru.

Свіжа капуста - чудова профілактика остеопорозу та онкологічних захворювань. Її вживання сприяє поліпшенню роботи серцево-судинної системи, зменшенню кількість холестерину. У капусті багато рідкісного вітаміну U, який сприяє загоєнню виразки шлунка та виразки дванадцятипалої кишки, запобігає ожирінню печінки. Цей овоч, крім усього іншого, є чудовим антиоксидантом, що позитивно впливає на стан шкіри.

Він нормалізує апетит, активізує перистальтику кишечника, очищаючи його від шлаків і токсинів. Будь-який вид капусти показаний при гастриті і при проблемах з печінкою, має жовчогінну дію, і при цьому - кращий друг для тих, хто худне. Справа в тому, що капуста має негативну калорійність. На її переробку організм витрачає набагато більше енергії, ніж отримує. До того ж, в ній міститься тартронова кислота, що має ефект жироспалювання. А такі види капусти, як брокколі та цвітна, допомагають від стресів, дратівливості, нормалізують сон.