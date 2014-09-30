5 табу, чого не можна робити перед сном

Знайома ситуація, коли вранці ти лякаєшся власного відображення у дзеркалі? А щоб цього ніколи не повторилося, ти зобов'язана знати 5 залізних табу, чого не можна робити перед сном, пише Единственная.

1. Мити волосся перед сном і лягати спати з вологим волоссям. При зіткненні з подушкою, вологе волосся стоншується і стає ламким. Також не радимо розчісувати мокре волосся гребінцем, краще всього використовувати професійну масажну щітку. Краще всього мити волосся за годину до виходу на вулицю - і зачіска збережеться, і волосся не постраждає!

2. Пити алкогольні напої. Навіть однієї порції нешкідливого коктейлю перед сном вистачить для того, щоб з ранку твоя шкіра була млявою. Якщо вже випила келих вина або мохіто, обов'язково слід налити собі склянку чистої негазованої води або зробити зелений чай. Так, ти нейтралізуєш шкідливу дію алкоголю на шкіру.

3. Їсти солоне. Такі продукти на вечерю зневоднюють організм, тому можуть призводити до набряків під очима. З'їла солоний огірок? Після трапези випий декілька склянок води або чай.

4. Лягати спати з хвостом або косою. Позбався від звички стягувати волосся у хвіст і т.д., це порушує кровообіг в шкірі голови, і твої волосся почне випадати. Спи з розпущеним волоссям - нехай воно теж відпочине!

5. Наносити на ніч товстий шар крему. Всього має бути в міру - і нічного крему теж. Якщо ти наклала занадто щільний шар крему, вранці можеш побачити в дзеркалі мордочку Вінні Пуха після візиту до бджіл.