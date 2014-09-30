Україна отримала від ВООЗ гуманітарний вантаж з протиправцевою вакциною

Як повідомили УНІАН у МОЗ, із митного терміналу аеропорту «Бориспіль» гуманітарний вантаж транспортовано до складів ДП «Укрвакцина» МОЗ України для подальшого розподілу по регіонах. Як зазначив заступник Міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець, в першу чергу вакцинами забезпечать області, де тривають бойові дії, та прикордонні регіони, які приймають поранених.

«Протиправцевий анатоксин в першу чергу необхідний для щеплення поранених, оскільки існує загроза зараження гострим інфекційним захворюванням. Разом з тим, нам вистачить цих обсягів і для того, щоб забезпечити країну вакциною у 2015 р. на 100%», - зазначив Василь Лазоришинець. Він подякував главі Бюро ВООЗ в Україні Доріт Ніцан за великий внесок цієї впливової організації в допомозі вітчизняній системі охорони здоров’я, яка нині працює у надзвичайно складних умовах.

Слова подяки всім країнам-членам ВООЗ, які відгукнулися на прохання України допомогти медикаментами та вакцинами, висловила і радник Президента України Ольга Богомолець, яка взяла участь в процедурі передачі гуманітарного вантажу від ВООЗ до Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, 22 вересня 2014 року ВООЗ надала Україні перший транш гуманітарної допомоги на суму 2,4 млн грн., що дасть змогу задовольнити потреби 170 тис. пацієнтів протягом трьох місяців. Це медикаменти, медичне приладдя для багаторазового використання, медичне обладнання та предмети медичного призначення, анестезуючі препарати, анальгетики, протиалергічні та протиепілептичні препарати, антибактеріальні, серцево-судинні, дерматологічні препарати, набори для оперативних втручань тощо.

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Правцевий анатоксин застосовується при імунізації деяких контингентів населення з урахуванням специфічних умов в окремих місцевостях та екстреній специфічній профілактиці правця при:

• травмах з порушенням цілісності шкірних покривів та слизових оболонок;

• обмороженнях та опіках (термічних, хімічних, радіаційних) другого, третього та четвертого ступенів;

• гангрені або некрозі тканин будь-якого типу, тривалих абсцесах;

• укусах тварин;

• проникаючих пошкодженнях шлунково-кишкового тракту.

Правець – гостре інфекційне захворювання, що уражає нервову систему, викликає тонічні і тетанічні судоми скелетних м'язових волокон, що ведуть до асфіксії. Має надзвичайно високу летальність. Збудником захворювання є анаеробна спороутворююча паличка Clostridium tetani. Правець може виникнути після будь-яких травм з пошкодженням шкірних покривів та слизових оболонок, забруднених спорами збудника.