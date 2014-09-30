Міжнародна команда пластичних хірургів готова безоплатно оперувати поранених бійців

Про це хірург вищої категорії, національний секретар Міжнародної асоціації естетичних пластичних хірургів (ISAPS) Павло Денищук заявив на прес-конференції в УНІАН.

Він поінформував, що на міжнародному з’їзді пластичних хірургів, який проходив два тижні тому у Ріо-де-Жанейро, обговорювалося питання надання допомоги у «гарячих» точках світу.

«Ми попередньо домовилися, що група досвідчених хірургів готова приїхати до України, якщо ми підготуємо таких хворих в одному з госпіталів. Ми запросимо цих спеціалістів, і вони прибудуть і нададуть кваліфіковану допомогу пацієнтам, які потребують реконструктивного, пластичного втручання. Як тільки ми матимемо дозвіл, - бо все це має бути організовано на державному рівні, і буде набрано групу пацієнтів, які потребують корекції, - будуть проведені перемовини з фахівцями», - сказав хірург.

Він наголосив, що під час подій на Майдані та бойових дій на сході України багато молодих людей отримали поранення в обличчя.

«Зазвичай, люди з такими пораненнями не знають, як доглядати за рубцями. Особливо актуальний такий догляд у літній період, коли рубці потрібно ховати (від сонячного опромінення). Від огрубіння рубців рятувало б елементарне - коли б ховали їх від сонця. Ця банальна рекомендація фахівців давала б набагато кращі результати і шанси на швидке загоювання рубців», - зазначив Денищук.

Хірург підкреслив, що пораненим необхідна консультативна допомога та консервативна допомога фахівців з пластичної хірургії.

«За рубцями потрібен догляд, потрібно їх лікувати, а за півроку можна коригувати. Людям з пораненнями обов’язково слід вже зараз звертатися до пластичних хірургів у клініки, де нададуть таку допомогу. Зокрема, колектив клініки, у якій я працюю, одностайно вирішив консультувати людей, що постраждали внаслідок трагічних подій на Майдані та внаслідок бойових дій у зоні АТО. Пацієнтів, які мають свіжі рубці, ми не можемо брати «на пластику». Рубець має «дозріти», бути у тому стані, коли ми можемо робити пластику», - наголосив Денищук.