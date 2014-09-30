Держава має все необхідне для протезування постраждалих під час на Майдані та у зоні проведення АТО.

На цьому наголосила радник президента України з гуманітарних питань Ольга Богомолець під час наради в Адміністрації президента, на якій було розглянуто питання щодо забезпечення протезами постраждалих на Майдані та у зоні проведення АТО, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Держава має усе необхідне для забезпечення постраждалих протезами. Для цього є достатньо коштів і виробничих потужностей», - заявила радник Президента, додавши, що потрібна лише координація дій, формування єдиного реєстру постраждалих, які потребують протезування. «Ця робота вже на етапі завершення", - наголосила Богомолець.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, держава щороку виділяє близько 568 млн грн на потреби в протезуванні, якого кожен рік в Україні потребують від 11 до 13 тис. людей. Цього року у зв’язку з подіями на Майдані та бойовими діями в зоні проведення антитерористичної операції кількість людей, якім потрібні протези, збільшилася.

У координаційному центрі радника президента зараз остаточно опрацьовують список осіб, яким потрібне протезування. "Ніхто не залишиться без уваги. Ми ведемо кожного нашого постраждалого бійця і зробимо все, щоб якомога швидше і якісніше надати допомогу у протезуванні", - заявила Богомолець.

У нараді взяли участь відповідальні особи АП, представники Міністерства охорони здоров'я, виробники протезів, представники волонтерських організацій, які допомагають у протезуванні постраждалим військовим та учасникам акцій громадської непокори на Майдані.