У Президента говорили про стан виконання програми імунізації населення

В Адміністрації президента України під головуванням Радника президента з гуманітарних питань Ольги Богомолець відбулася розширена нарада стосовно стану імунізації населення України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі президента України.

У ході наради обговорено стан виконання програми імунізації населення України та ситуацію із забезпеченням медичними препаратами для імунізації різних категорій населення. Основне занепокоєння викликає нестача перевірених препаратів для імунізації дітей.

"Нам негайно потрібно визначити реальні річні потреби України у вакцинах, провести аналіз існуючого ринку, головним чином серед українських виробників медичних препаратів для імунізації, і розробити програму, яка в майбутньому унеможливить ситуації, які подібні до сьогоднішньої, коли МОЗ не в змозі закупити і провести вакцинацію, тому що "хтось гальмує продаж". Ці корупційні схеми ми маємо волю зламати", - заявила Богомолець.

На нараді ухвалено рішення підготувати і представити на найближчому засіданні групи аналітичні матеріали про загальнодержавні потреби у вакцинах, перелік виробників імунологічних препаратів, українських виробників, які потенційно здатні швидко налагодити випуск таких препаратів. Експертному середовищу запропоновано представити законодавчі ініціативи щодо спрощення та пришвидшення процедури державних закупівель.

"Виробник, а не посередник, має розраховувати на державні кошти, кошти платників податків. Нам потрібно створити систему імунізації населення на основі чітких рекомендацій ВООЗ. Ми щороку гасимо пожежі, замість того, щоб займатися плануванням на тривалий час, в межах 5-6 років. Ми маємо активізувати пошук стратегічних партнерів-постачальників з уникненням зайвого посередництва і припинити затягувати процес закупівель", - наголосила Радник президента.

Учасники наради звернулися до Радника президента з проханням ініціювати доручення Кабінету міністрів щодо повернення спеціальної процедури закупівель медпрепаратів напряму у виробників та збільшити термін дій відповідних державних програм строком на 5 років.

В нараді взяли участь відповідальні особи Адміністрації президента, представники Державної служби України з лікарських засобів, Міністерства охорони здоров'я, Державного експертного центру МОЗ України, епідеміологи, експерти Національного інституту стратегічних досліджень.