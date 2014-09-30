Маршрути евакуації із зони АТО на завтра

30 вересня Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова організовує евакуацію із зони АТО по семи маршрутах:

Донецька область:

ДЕБАЛЬЦЕВЕ - ІЗЮМ

Збір о 7:00 біля магазину АТБ

ЄНАКІЄВЕ - ІЗЮМ

Збір о 7:00 біля магазину «Фокстрот»

ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:00 біля Універмагу

ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ - КРАСНОАРМІЙСЬК

Збір о 7:30-8:00 біля Церкви

Луганська область:

ЛУГАНСЬК - ЧУГУЄВЕ - ХАРКІВ

Збір з 11:00 до 12:00 біля центрального входу у залызничний вокзал, автовокзал

АЛЧЕВСЬК - ХАРКІВ

Збір з 13:30 до 14:30 на автостанція в центрі ринку, біля кафе "СТОПка"

БРЯНКА - ХАРКІВ

Збір з 12:30 до 13:30 за поліклінікою біля СТО (червоне двоповерхова будівля)

Виїзд організовується тільки для жінок, дітей, інвалідів та пенсіонерів. Крім масової евакуації, проводяться також адресні виїзди інтернатів, інвалідів та інших незахищених категорій громадян.

Щоб записатися на виїзд або уточнити, чи відбудеться евакуація по даному маршруту, дзвоніть за телефоном гарячої лінії 0800 509 001 або пишіть на helpdonbass@fdu.org.ua