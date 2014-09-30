Про що моляться діти в окупованих містах Донбасу

Відповідальність кожного з батьків полягає в тому, щоб, в першу чергу, захистити своїх дітей, впевнений пастор церкви «Добра новина», усиновлювач, волонтер і організатор евакуації з Донбасу Петро Дудник.

Під час прес-конференції «Усиновлення дітей Донбасу в умовах невизнаної війни» Дудник, зазначив, що волонтери у Слов'янську максимально швидко вивезти з міста саме дітей. За його словами, спільно з Гуманітарних штабом «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова волонтери евакуювали 3,5 тис. осіб, в тому числі і дітей.

"Деякі батьки не хотіли евакуюватися. Але коли почули, як їх діти перед сном моляться про те, що вони не хочуть помирати і хочуть завтра вранці прокинутися, то приймали рішення покинути місто", - розповів Дудник.

Він підкреслив, що проблема сирітства в Україні наростає.

«Багато прикладів, коли діти позбавляються одного з батьків, а тим більше обох. Ось, наприклад, одна з історій: мама загинула в Слов'янську в результаті обстрілу, батько - в ополченні, а в місті нікому не потрібними залишилися п'ятеро дітей. Але забрати їх ніхто не може, так як батько сказав, що це його діти», - розповів Дудник.

Керівник напрямку «Евакуація» Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова і програми «Сирітству-ні» фонду Дар'я Касьянова наголосила, що українці стали частіше всиновлювати дітей-сиріт.

«Якщо порівняти показники усиновлення в рамках нашої програми за станом на 31 серпня, то побачимо, що в минулому році за цей період нові сім'ї знайшло 1170 дітей, а в цьому - 1390. Більшість прийомних батьків - в Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях. І якщо раніше хтось може дорікнути майбутніх батьків у тому, що вони забирають дитину через соціальну вигоду, то сьогодні вже так не скажеш. Майбутні батьки готові самостійно вивозити дітей з зони АТО і розуміють, що найближчим часом не можуть розраховувати на виплати від держави», - зазначила Касьянова.

Вона текож наголосила, що в Україні лишається проблемним питання щодо отримання дітьми статусу сироти. «На жаль, без цього статусу, згідно з українським законодавством, усиновити дитину неможливо. Водночас у більшості з них немає навіть свідоцтва про народження, а отримати свідоцтво про смерть їх батьків просто нереально: на окупованих територіях нічого не працює, а на вільних - нічого не готові робити без цілої купи документів. А без документів невизнаного сироту без проблем приймають тільки в інтернат», - сказала Касьянова.