Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова продовжує допомагати лікарням Донецька



Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова продовжує допомагати ключовим медичним установам Донецька обладнанням та препаратами.

Як повідомили УНІАН у Кризовому інформаційному центрі Гуманітарної штабу «Допоможемо», необхідні медикаменти отримали Обласна травматологічна лікарня, Регіональний центр охорони матері і дитини, хірургічне відділення Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака, а також Опікового центру Еміля Фісталя. Серед препаратів на загальну суму понад 500 тисяч гривень - розчини для внутрішньовенного вливання, кровозамінники, антибіотики, препарати для виходжування недоношених дітей, спецхарчування для новонароджених.

Юрій Родін, завідувач хірургічним відділенням ІНВХ ім. В.К. Гусака: «З початком військових дій у місті ситуація погіршилася. В частині приміщень інституту вибухів вилетіли вікна. Немає препаратів. У місті нічого немає - навіть фізрозчин купити неможливо. І спасибі Гуманітарного штабу при фонді Ахметова за надану допомогу - ми змогли відновити роботу відділення. У мене вже була черга на операції на три місяці вперед: сам домовлявся, щоб моїх пацієнтів приймали знайомі лікарі у Запоріжжі і Харкові. Сьогодні у нас в хірургічному відділенні лежить 28 осіб, це, звичайно, значно менше, ніж у мирний час та все ж.На сьогодні заплановано кілька операцій: двоє мирних громадян потрапили до нас з осколковими пораненнями. Хлопець з осколковим поранення шиї, а маленький осколок, який ми навіть не відразу помітили, увійшов всередину і розірвав трахею. І поступила літня жінка 41 року народження з пораненням сідниці. Зараз багато надходить мирних людей, війна йде активна. Плюс до цього звичайні пацієнти, наприклад, з тромбозом. Тому окреме спасибі Штабу за медикаменти».

Раніше Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова вже доставив першу партію медичних препаратів, крім зазначених установ, Донецьке обласне територіальне медичне об'єднання, а також забезпечив необхідним обладнанням і генераторами ІНВХ ім. Гусака та Обласну травматологічну лікарню на загальну суму понад 1 млн 500 тис. грн.