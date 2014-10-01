В Україні немає фахівців з посттравматичних синдромів - Глузман

В Україні практично немає кваліфікованих спеціалістів, які вміють працювати з даною проблемою.

Про це заявив президент Асоціації психіатрів України Семен Глузман під час прес-конференції «Усиновлення дітей Донбасу в умовах невизнаної війни».

«В Україні не готували фахівців - лікарів, психологів, педагогів до роботи з посттравматичних синдромів. Крім того, я дуже боюся психіатризації даної проблеми. Адже, як правило, люди з таким синдромом потребують психологічної підтримки, а не лікування в психіатричній лікарні або примусовому медикаментозному лікуванні психічних розладів», - зазначив психіатр.

За його словами, зараз в Україні намагаються навчити необхідних фахівців, але викладання ведеться за радянськими підручниками.

«Переклад навчальної літератури з психології багато часу не займе, однак старий викладацький склад воліє спиратися на застарілі догми. Наприклад, вчать по книгах Макаренко - героя епохи Сталіна і презентують його як великого педагога», - зазначив Глузман, підкресливши, що надавати психологічну допомогу на волонтерських засадах беруться псевдопсихологи, "які, швидше зашкодять, ніж допоможуть пацієнту".

«Зараз і діти, і дорослі, постраждалі в зоні АТО, потребують підтримки психологів і соціальних працівників. Якщо ж їм цю допомогу вчасно не надати, то через кілька років майбутній проблемою, з якою зіткнеться вітчизняна психіатрія, стане повальний алкоголізм», - зазначив Глузман.

Керівник напряму «Евакуація» Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова і програми «Сирітству-ні» фонду Дарина Касьянова повідомила, що штаб вже почав роботу над новим проектом, покликаним як раз усунути недолік кваліфікації в українських психологів.

«На даний момент ми ведемо переговори з різними міжнародними організаціями, наприклад, ЮНІСЕФ, про те, щоб вони допомогли у навчанні вітчизняних психологів. Також ми хочемо привезти в Україну фахівців, які б надавали психологічну допомогу дітям та їх батькам після трагедії в Беслані, а також ізраїльських лікарів», - сказала Касьянова.

На її думку, психологи, які вміють працювати з посттравматичним синдромом, будуть затребувані в Україні, як мінімум, в найближчі два роки.