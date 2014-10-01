Найкорисніші напої при застуді

Можна пити відвари з протизапальним компонентом, наприклад, чай з ромашкою, чебрецем, шавлією. Але не більше 2-3 чашок в день, пише medobzor.net.

Дуже гарні киселі, особливо чорничний (ця ягода має відхаркувальну властивість), журавлинний (там багато вітаміну С і антиоксидантів). До того ж кисіль обволікає слизові оболонки.

При вірусних інфекціях гарні лужні мінералки, тобто столові. Пити ж більше склянки на день лікувальної мінеральної води не варто. Там багато солей, може порушитися водно-сольовий баланс організму, а це зашкодить ниркам і роботі серця.

Для полегшення гарячкового стану корисні ягідні морси з кислуватим смаком, наприклад, з чорної смородини, журавлини.

А ось від міцних чаю і кави на момент сильної застуди варто відмовитися. Вони, завдяки кофеїну, пришвидшують серцебиття. А ось какао, завдяки вмісту в какао-бобах речовини теоброміну, пригнічує кашель. Особливо це стосується болісного сухого кашлю. Так що чашка какао з молоком буде дуже до речі, якщо ви застудилися. До того ж тепле молоко пом'якшує горло.

До речі, якщо горло саднить, то не пийте солодких газованих вод. Бульбашки «дряпають» гортань і можуть посилити запальний процес.

Що ж стосується традиційного антизастудного пиття - чаю з малиною, то у цій ягоді дійсно міститься саліцилова кислота. Тому за своїми властивостями заварені ягоди малини або варення з неї мають жарознижуючу і потогінну дію. Але при цьому велика кількість малини протипоказана при захворюваннях серця - може викликати аритмію, а також знижує роботу нирок.