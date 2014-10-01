В.о. міністра охорони здоров'я призначили Лазоришинця

Уряд поклав виконання обов'язків міністра охорони здоров'я на керівника апарату міністерства Василя Лазоришинця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар голови уряду Ольга Лаппо.

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«Уряд ухвалив рішення про відсторонення Олега Мусія від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я і звільнив першого заступника міністра Руслана Салютіна, – сказала Лаппо. - Виконання обов’язків міністра покладено на керівника апарату Василя Лазоришинця».

Раніше глава уряду запропонував відсторонити міністра охорони здоров’я Мусія від виконання обов’язків у зв’язку з незадовільним станом виконання програми закупівлі ліків.