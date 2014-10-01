У Києві стартувала акція з безоплатного обстеження освітян на рак молочної залози

Як зазначалося на прес-конференції в УНІАН, акція відбувається у рамках заходів до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози та приурочена до Дня вчителя.

З 6 по 17 жовтня у школах столиці (Святошинський і Деснянський райони) курсуватиме мобільний діагностичний комплекс, де учителі зможуть безплатно зробити УЗД молочних залоз та отримати професійну консультацію лікаря-мамолога.

Керівник відділу онкології компанії ТОВ «Рош Україна» Володимир Педько наголосив, що даний проект розрахований на довготривалий час. «Ми вже оглянули близько 3 тисяч журналісток. Акція продовжується обстеженням освітян. Це найнезахищеніший прошарок населення. Наша компанія має соціальну відповідальність перед людьми. У такий час ціни компанії не були підняті. Це великий додатковий внесок компанії для людей», - сказав Педько.

За його словами, в Україні зареєстровано близько 1 мільйона хворих на онкологічні хвороби. «Первинно виявляється в Україні щороку близько 16 тисяч нових випадків раку молочної залози, на різних стадіях. Якщо рак вивляється на ранніх стадіях, то хворі отримують лікування хірургічне, терапевтичне, радіологічне. 5-річна виживаність пацієнток з раком молочної залози в Україні – 45% (у США - 70%)», - зазначив Педько.

Генеральний директор клініки «Інновація» онколог Павло Гриневич, наголосив, що проблема раку молочної залози у жінок актуальна в усьому світі. «В Україні щогодини одна жінка помирає через цю хворобу. Однак раку не потрібно боятися. При сьогоднішніх можливостях медицини та за раннього виявлення – це виліковна хвороба. Це і є мета нашої акції. Вона триває вже 3 дні. І вже за перші два дні ми виявили 20% жінок, які потребують додаткових консультацій мамолога», - наголосив Гриневич.

За його словами, рак молочної залози в Україні помолодшав. «Зараз на практиці ми зустрічаємо рак у молодих жінок від 24 років. Одні з основних причин цього – дуже потужний стресогенний чинник та забруднене довкілля. Для нашої клініки це не комерційний проект. Такими соціальними акціями ми хочемо звернути увагу жінок на своє здоров’я. Тож протягом жовтня освітяни Печерського району пройдуть обстеження молочної залози в онкоклініці «Інновація», яка є партнером проекту.

У свою чергу, керівник соціальних проектів Громадської спілки «Міжнародний Клуб лікарів та фармацевтів» Тетяна Савченко, зазначила, що завданням проекту «Турбуйся про них!» є популяризація знань про основні способи профілактики онкопатології молочної залози та важливість ранньої діагностики хвороби.

«Виявлення раку на ранніх стадіях дозволяє поліпшити результати лікування і збільшити шанси на виживання пацієнтів. Нехай кожна жінка задумається про це сьогодні і не допустить страшної хвороби», - наголосила Савченко.

Ініціаторами заходу стали Громадська спілка «Міжнародний Клуб лікарів та фармацевтів» і фармацевтична компанія ТОВ «Рош Україна». Партнер акції – онкологічна клініка «Інновація».

Мета проекту – звернути увагу жінок на серйозність ризиків захворювання раком молочної залози. Проінформувати їх про вирішальні чинники у запобіганні раку грудей, про профілактику і лікування цього захворювання.