Генпрокуратура розслідуватиме бездіяльність керівництва МОЗ щодо закупівлі ліків

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, на сьогоднішньому засіданні уряд України ухвалив рішення відсторонити від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Олега Мусія та звільнив першого заступника Міністра Руслана Салютіна. Виконання обов’язків міністра охорони здоров’я покладено на заступника міністра охорони здоров'я України - керівника апарату Василя Лазоришинця.

Уряд України також ухвалив рішення звернутися до Генеральної прокуратури України щодо розслідування бездіяльності керівництва МОЗ з закупівлі медичних препаратів.

На засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Національна державна служба провела службове розслідування щодо закупівлі ліків МОЗ. За його словами, «із загального обсягу ліків, які повинна була купити держава, Міністерством охорони здоров'я придбано тільки 25%, а вже майже кінець року».

Він нагадав, що персонально давав десятки доручень щодо закупівлі лікарських засобів на засіданнях уряду та урядових нарадах.

Яценюк запропонував Кабінету міністрів відсторонити Мусія від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я та зняти з посади його першого заступника.

«МОЗ разом із Міністерством фінансів, відповідно до закону, – 21 день на завершення процедур закупівель. Я з цим миритися не буду», – наголосив глава уряду.