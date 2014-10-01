"Айдар" відпустить вантажівки з гуманітарною допомогою штабу "Допоможемо"
Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова домовився з батальйоном територіальної оборони «Айдар» ЗСУ в місті Щастя Луганської області про те, що десять вантажівок з допомогою в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, будуть звільнені і зможуть доставити гуманітарний вантаж мирному населенню
Це рішення було озвучено на сьогоднішній зустрічі губернатора Луганської області Геннадія Москаля, представника Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова Сергія Деласа та представника батальйону «Айдар».
Як повідомили УНІАН у Кризовому інформаційному центрі Гуманітарної штабу «Допоможемо», машини з продуктовими наборами вже сьогодні виїдуть до Сєвєродонецька, а звідти вирушать в ті населені пункти, де потрібна допомога і куди є можливість доставити її.
Як коментує директор по зв'язках з громадськістю та комунікацій СКМ Наталя Ємченко, рішення Гуманітарний штаб прийме до кінця дня. «Ми повідомимо про це додатково. Але не Краснодон і не в Свердловськ. Хоча людям там дуже важко і, за нашими оцінками, більше 60% жителів цих міст потребують гуманітарної допомоги, насамперед - не мають нормального доступу до їжі. Перш за все - через відсутність грошей. Місяцями люди похилого віку не отримують пенсії, інші соціальні виплати теж заблоковані. Люди в біді. Ми хочемо їм допомогти. Ми не можемо їм допомогти, оскільки поки нас туди не впускають».
Частина продуктових наборів почнуть роздавати вже завтра у місті Щастя. З відповідним зверненням до Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова звернувся виконуючий обов'язки міського голови міста Щастя Олександр Богиня. Для найбільш соціально незахищених категорій з числа переселенців і жителів Гуманітарний штаб залишає в місті одну машину з 2000 продуктових наборів.
«Ми допомагаємо мирному населенню. Це - місія Фонду та Штабу, - каже Ємченко. - Незалежно від того, який статус у населених пунктів. Наші рішення кому допомагати орієнтовані лише на те, наскільки людям потрібна допомога. Намагаємося допомагати саме тим, кому допомога потрібна найбільше. Щоб у нас був шанс допомагати, ми просимо не політизувати питання гуманітарної допомоги».
Нагадуємо, що 24 вересня десять вантажівок з допомогою майже 20 000 чоловік, які прямували до міста Краснодон та Свердловськ Луганської області, були затримані в населеному пункті Щастя 24-м батальйоном територіальної оборони «Айдар» ВСУ і використовувалися бійцями підрозділу в якості захисного загородження на території Луганської ТЕС. Гуманітарна допомога в цих вантажівках призначена для мирного населенню.