Що "підточує" імунітет людини

Восени застуди трапляються набагато частіше, ніж влітку або навесні. Адже організм ще не повністю звик з тим, що літо позаду, при цьому осінні холоди, вогкість і зливи часто застають нас зненацька, пише sitewomen.com. Що ж іще, крім змін погоди і холодів впливає на наш імунітет негативно?

Сидячий спосіб життя. Якщо вам доводиться працювати в офісі, ви напевно проводите в сидячому положенні як мінімум третину доби. Яким же чином це відноситься до імунітету? Справа в тому, що при малорухомому способі життя сповільнюється обмін речовин. Швидкість поглинання організмом імуностимулюючих речовин дуже знижується. Як вчинити? Приблизно кожні годину-півтори робіть розминку. По можливості, більше ходіть пішки, відмовтеся від ліфта. Це піде на користь.

Як це не дивно, але погана косметика теж здатна нашкодити імунітету. Адже все те, що ви наносите на шкіру, не тільки тримається на ній весь день, але й проникає всередину організму. Тому варто намагатися уникати косметики, в основі якої хімічні формули. Краще віддайте перевагу косметичним засобам з припискою «органік» або «еко». Особливо шкідливою речовиною вважається Лаурилсульфат натрію. Перед тим, як купити товар, уважно ознайомтеся зі складом.

Недосипання. Напевно ви чули про те, як дефіцит сну негативно впливає на наш організм. Як бачите, імунітет теж страждає від ваших нічних посиденьок за комп'ютерів або переглядів фільму до глибокої ночі. Тому постарайтеся спати 7-8 годин на добу - це найбільш оптимальна кількість. Інакше, під час сну не встигає вироблятися мелатонін. А без цієї речовини імунна система не зможе виробляти лейкоцити, які борються з різними інфекціями. Ставтеся до свого здоров'я відповідально!