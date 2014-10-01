Австрія постачатиме обладнання для дитячої лікарні “Охматдит”
17:34, 01 жовтня 2014Країна
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Про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної заяви з канцлером Австрії Вернером Файнером
Фото: УНІАН
Австрія запропонувала постачати обладнання для дитячої лікарні “Охматдит”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної заяви з канцлером Австрії Вернером Файнером.
«Ми вважаємо надзвичайно важливою участь Австрії в обладнанні дитячої лікарні “Охматдит” в Києві. Принципово важливо, щоб лікарня мала сучасні технології і ми дуже вдячні Австрії за цю люб'язну пропозицію”, - сказав глава держави.
Порошенко також зазначив, що Австрія запросила 200 дітей з постраждалих регіонів, визволених від окупації, для проведення зимових канікул на її території.
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