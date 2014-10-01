Австрія постачатиме обладнання для дитячої лікарні “Охматдит”

Австрія запропонувала постачати обладнання для дитячої лікарні “Охматдит”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної заяви з канцлером Австрії Вернером Файнером.

«Ми вважаємо надзвичайно важливою участь Австрії в обладнанні дитячої лікарні “Охматдит” в Києві. Принципово важливо, щоб лікарня мала сучасні технології і ми дуже вдячні Австрії за цю люб'язну пропозицію”, - сказав глава держави.

Порошенко також зазначив, що Австрія запросила 200 дітей з постраждалих регіонів, визволених від окупації, для проведення зимових канікул на її території.