Відсторонення від посади міністра охорони здоров'я Мусія не вирішить проблему з держзакупівлями ліків

Відсторонення урядом Олега Мусія з посади міністра охорони здоров'я, а також звільнення його заступника Руслана Салютіна не зможе вирішити проблему із закупівлями ліків і медичних виробів за бюджетні кошти, вважає виконавчий директор профільної асоціації "ФармУкраїна" Денис Шевченко.

«Ситуація з держзакупівлями може поліпшитися на, якщо можна так висловитися, видимому рівні, тобто вони відбудуться, з'являться вакцини і ліки, але як і колись з великими питаннями щодо прозорості та адекватності цін», - зазначив Шевченко.

При цьому експерт вважає, що Мусій намагався зруйнувати тіньові схеми, що існують у держзакупівлі ліків, проте не зміг.

«Моя особиста думка: тендерна мафія "з'їдає" Мусія за непоступливість, відмову брати участь у схемах і спроби ці схеми зламати», - вважає Шевченко.

Крім того, експерт не вважає правильним рішення Кабміну покласти виконання обов'язків міністра охорони здоров'я на керівника апарату міністерства Василя Лазоришинця.

«Можу сказати, що Лазоришинець - компетентний, досвідчений фахівець. Головне питання в іншому, в світлі прийняття закону про люстрацію призначення "старих кадрів" замість народних висуванців виглядає як мінімум нелогічним», - вважає Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, уряд прийняв рішення відсторонити міністра охорони здоров'я Мусія від виконання обов'язків у зв'язку з незадовільним станом виконання програми закупівлі ліків. Обов'язки міністра уряд поклав на керівника апарату міністерства Василя Лазоришинця.

Скандал навколо держзакупівель ліків розгорівся на початку вересня, коли громадські організації заявили про гальмування проведення тендерів. Зокрема, громадські працівники вважають, що основна причина гальмування тендерів - це корупція в МОЗ.

При цьому в МОЗ повідомили, що тендери на закупівлю ліків за бюджетні кошти затримуються через низьку якість тендерної документації та скарги учасників торгів до Антимонопольного комітету. Також у міністерстві зазначили, що фармкомпанії не виявили великої зацікавленості в участі в торгах. Своєю чергою АМКУ заявив про наявність 118 скарг на держзакупівлі ліків, 31 з яких стосується дій МОЗ.