Як зробити своє мислення позитивним

Пропонуємо вам кілька FeеlGood-порад, як навчитися мотивувати себе і налаштувати своє мислення на позитивний лад.

Порада 1: складати Списки хороших речей

Кожен раз, коли вас починають переслідувати песимістичні думки, беріть в руки блокнот, ручку, і складайте Список хороших речей. Суть його проста - необхідно прописати тільки позитивні і приємні новини і факти, які мають яке-небудь відношення до вашого життя. Наприклад, можна згадати останню вдалу покупку, смачний обід, цікавий сон, зарплату або похід в кіно - загалом, що завгодно, лише б це було позитивно.

Зазвичай потреба в такому списку з'являється тільки у «сірі» дні поганого настрою, однак при необхідності його можна складати хоч кожен вечір.

Порада 2: спілкуватися з позитивними людьми

Одна з головних умов позитивного мислення - це гарне оточення. Адже хто може вмотивувати краще, ніж люди, які вірять у вас?

Порада 3: надіти чарівний браслет

Ще одна цікава психологічна гра. Суть її в тому, щоб 21 день (вчені стверджують, що саме такий термін потрібен для утворення стійкої звички) носити браслет на одній і тій же руці.

До речі, це дуже поширений трюк, який застосовується для боротьби з багатьма поганими звичками: зловживанням лайкою, курінням тощо.

Вірте в себе і забудьте про сумніви. У вас все вийде!