ДНК-експертизу тіл загиблих учасників АТО здійснюватимуть лабораторії МВС

Про це в ефірі Першого національного телеканалу сказала радник президента України Ольга Богомолець, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Певні труднощі (з впізнанням тіл) виникали через те, що експертизи робили різні лабораторії. Сьогодні Адміністрацією президента прийнято рішення, що Міністерство охорони здоров’я відсторонено від проведення ДНК-експертиз. Ця робота повністю передана Міністерству внутрішніх справ», - зазначила Богомолець.

МВС має 17 сучасних лабораторій, які дозволяють провести ДНК-експертизу на належному рівні. Радник президента підкреслила, що нова система експертизи загиблих буде діяти вже наступного тижня.

Вона пояснила, що родичам зниклих безвісти варто звернутися до районного відділу міліції. Органи внутрішніх справ на підставах відповідного кримінального провадження мають надати людям направлення на безкоштовний аналіз для проведення ДНК-експертизи. ДНК буде внесено до єдиної бази даних.

Богомолець повідомила, що на сьогодні 552 невпізнані тіла загиблих потребують проведення експертизи. «Вони будуть поховані після проведення експертизи. При кожному похованні є номер, який відповідає номеру в реєстрі ДНК, згідно з яким родичі можуть забрати тіло і перепоховати його», - сказала вона.

Богомолець зазначила, що сьогодні триває робота над створенням єдиного інформаційного ресурсу «Люди допомагають людям», метою якого буде допомога родинам активістів та правоохоронців, які загинули під час Революції гідності, а також родинам загиблих учасників АТО.

За її словами, родини загиблих отримуватимуть прямий картковий рахунок, на який будуть надходити кошти з будь-якої точки світу.

Також радник глави держави повідомила, що при Адміністрації президента створено координаційний волонтерський штаб, який збиратиме інформацію про учасників АТО, які потребують протезування. «Я особисто буду контролювати, щоб це протезування відбувалось», - підкреслила Богомолець.