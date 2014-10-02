Виплати лікарняних переселенцям здійснюватимуться за фактичним місцем проживання
Зазначила міністр соціальної політики Людмила Денісова
За рішенням уряду, виплати лікарняних та потерпілим на виробництві для застрахованих внутрішньо переміщених осіб здійснюватимуться за фактичним місцем проживання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, 1 жовтня 2014 року на засіданні Кабінету міністрів України прийнято постанову «Про особливості реалізації конституційних прав окремих категорій застрахованих осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань».
Як зазначила міністр соціальної політики Людмила Денісова, на сьогодні особи, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, залишили роботу та місце постійного проживання, і тому не можуть отримати гарантовані державою окремі страхові виплати.
Зокрема, виплата допомоги з тимчасової непрацездатності (в тому числі, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві), допомоги по вагітності та пологах здійснюється через роботодавця. Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком (місячні, одноразові виплати потерпілим та членам їхніх сімей) здійснюються органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків за місцем реєстрації особи.
Тому, з метою відновлення прав застрахованих осіб, було прийнято рішення встановити, що особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах та переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, отримуватимуть матеріальне забезпечення та соціальні послуги безпосередньо за фактичним місцем проживання – в робочих органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
При цьому, якщо в особи немає необхідних документів, що підтверджують право на такі виплати та соціальні послуги, – вони призначатимуться за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
У разі відсутності окремих відомостей про застраховану особу у Реєстрі допомога призначатиметься у мінімальному розмірі, встановленому правліннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, до отримання необхідної інформації з наступним перерахунком сум.
Передбачено, що після прийняття правліннями фондів необхідних нормативно-правових актів лікарняні та страхові виплати призначатимуться та виплачуватимуться в установленому порядку через банківські установи.
Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня комісар Ради Європи з прав людини Нільс Муйжнієкс заявив, що станом на 30 вересня кількість переміщених осіб в Україні зросла до 368 тисяч.
Про це комісар Ради Європи сказав, посилаючись на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, під час дебатів стосовно ситуації в Україні на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі.
Водночас, раніше в ООН заявляли, що реальна цифра переміщених осіб в Україні може перевищувати офіційні дані утричі.