Виплати лікарняних переселенцям здійснюватимуться за фактичним місцем проживання

За рішенням уряду, виплати лікарняних та потерпілим на виробництві для застрахованих внутрішньо переміщених осіб здійснюватимуться за фактичним місцем проживання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики, 1 жовтня 2014 року на засіданні Кабінету міністрів України прийнято постанову «Про особливості реалізації конституційних прав окремих категорій застрахованих осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань».

Як зазначила міністр соціальної політики Людмила Денісова, на сьогодні особи, які переселилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, залишили роботу та місце постійного проживання, і тому не можуть отримати гарантовані державою окремі страхові виплати.

Зокрема, виплата допомоги з тимчасової непрацездатності (в тому числі, пов’язаної з нещасним випадком на виробництві), допомоги по вагітності та пологах здійснюється через роботодавця. Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком (місячні, одноразові виплати потерпілим та членам їхніх сімей) здійснюються органами Фонду соціального страхування від нещасних випадків за місцем реєстрації особи.

Тому, з метою відновлення прав застрахованих осіб, було прийнято рішення встановити, що особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах та переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, отримуватимуть матеріальне забезпечення та соціальні послуги безпосередньо за фактичним місцем проживання – в робочих органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

При цьому, якщо в особи немає необхідних документів, що підтверджують право на такі виплати та соціальні послуги, – вони призначатимуться за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі відсутності окремих відомостей про застраховану особу у Реєстрі допомога призначатиметься у мінімальному розмірі, встановленому правліннями Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, до отримання необхідної інформації з наступним перерахунком сум.

Передбачено, що після прийняття правліннями фондів необхідних нормативно-правових актів лікарняні та страхові виплати призначатимуться та виплачуватимуться в установленому порядку через банківські установи.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня комісар Ради Європи з прав людини Нільс Муйжнієкс заявив, що станом на 30 вересня кількість переміщених осіб в Україні зросла до 368 тисяч.

Про це комісар Ради Європи сказав, посилаючись на дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, під час дебатів стосовно ситуації в Україні на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі.

Водночас, раніше в ООН заявляли, що реальна цифра переміщених осіб в Україні може перевищувати офіційні дані утричі.