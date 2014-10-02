Колектив Медуніверситету ім. Богомольця наполягає на своєму праві обирати ректора

Колектив Національного медичного університету ім. О. Богомольця наполягає на своєму праві обирати ректора медуніверститету і закликає суд прийняти законне рішення у цій справі.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Корупції в медицині сприяють суди. На прикладі поновлення екс-ректора Національного медичного університету О.О.Богомольця Віталія Москаленка».

Учасники прес-конференції повідомили, що наприкінці вересня до університету надійшла ухвала Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, що Москаленко подав касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Києва, яким у липні ц. р. було скасоване рішення Печерського райсуду Києві про його поновлення на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

Проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти НМУ ім. О.Богомольця Олександр Науменко наголосив, що нинішнього ректора медичного університету Катерину Амосову підтримує більшість колективу.

«Думка членів трудового колективу і воля колективу ігнорується колишнім ректором Москаленком. Він продовжує свої дії, пов’язані з поновленням на посаді ректора… Відповідно до закону України про вищу освіту, трудовий колектив університету має право обирати ректора, має право слідкувати за його діяльністю, рости разом з ректором і працювати на благо університету. Трудовий колектив нашого університету висловив свою думку щодо тої діяльності, яку провадив ректор нашого університету (Москаленко - УНІАН). 74% голосів членів трудового колективу університету проголосували за відсторонення Віталія Федоровича від посади ректора університету і висловили повну недовіру його діяльності у нашому університеті. Відповідно до цього, міністр охорони здоров’я Олег Мусій підписав наказ про відсторонення Віталія Федоровича від посади ректора. «Славнозвісний» Печерський суд поновив його на посаді. Однак Апеляційний суд Києва прийняв законне рішення, скасувавши рішення Печерського суду», - сказав Науменко.

Він також звернувся до Вищого спеціалізованого суду, у якому зараз розглядається касаційна скарга Москаленка стосовно поновлення його на посаді ректора, з вимогою підтримати думку і рішення трудового колективу медуніверститету і прийняти законне рішення щодо цієї справи.

На прес-конференції радник президента України, член Наглядової ради НМУ імені О.О.Богомольця професор Ольга Богомолець наголосила, що сьогодні «жодна реформа в охороні здоров’я не спрацює до тих пір, поки не буде знищена тотальна корупція, яка просмоктала цю систему зверху до низу».

«Тільки якщо ми будемо мати жорстку позицію - тільки тоді нам вдасться усунути тих людей, які вважають, що корумпована система має жити в Україні... Медичний університет фінансується за кошти людей, які сплачують податки. Тому кожен з нас має сьогодні боротися, не боятися висловлювати свою життєву позицію», - сказала радник президента.

«Для мене надзвичайно важливе очищення університету, який носить ім’я мого прадіда», - наголосила Богомолець і додала, що українське суспільство чекає на зміну системи, зокрема, й в охороні здоров’я. «Такої зміни системи не відбувається. Це пов’язано з відсутністю бажання робити реформи, відсутністю судової реформи, яка у концепції президента є найважливішою», - сказала Богомолець.

Вона вважає, що без реформи правоохоронних органів «неможлива реформа ні в охороні здоров’я, ні у жодній іншій галузі».

«…Для усіх для нас дуже важливо не відступитися, і усі, хто хоче змін у системі і змін у суспільстві, мають відстоювати кожну таку маленьку позицію. Кожен сантиметр змін дається з боєм. Ті люди, які стоять по інший бік, його намагаються відвоювати назад. Сьогодні йде війна проти корупції, і «з того боку» ніхто легко не здається. Якщо ми думаємо, що минула система відступить, то вона нікуди не відступить. Корупційна мафія, яка сьогодні і судовій системі, і в системі охорони здоров’я руйнує наше життя і забирає наше майбутнє», - сказала Богомолець.

Як зазначається в розданому на прес-конференції прес-релізі, Москаленко був звільнений з посади ректора НМУ імені О.О.Богомольця на початку квітня 2014 після багаточисленних студентських протестів і перевірки Комісією МОЗ, яка «встановила зловживання на понад 14 млн гривень. За даним фактом, Головне слідче управління міста Києва розпочало досудове розслідування у кримінальній справі № 12014100000001041 від 23.07.2014 за матеріалами Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та УБОЗ ГУМВС України в місті Києві, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йдеться про привласнення, розтрату та заволодіння майном університету в особливо великих розмірах».

На початку червня після голосування вищого колегіального органу, Конференції трудового колективу НМУ - ректором було обрано Катерину Амосову. МОЗ підтвердило, що обрання ректора відбулося з дотриманням всіх необхідних процедур.

4 липня Печерський районний суд Києва (суддя Кирилюк І.В.) прийняв рішення про відновлення Москаленка на посаді.

Однак, 30 липня ц. р. Апеляційний суд міста Києва скасував рішення Печерського районного суду міста Києва щодо поновлення Москаленка на посаді ректора.