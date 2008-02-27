Антидепресанти допомагають в одиничних випадках

Учені з університету Халла (Hull Unіversіty) опублікували дані нових клінічних досліджень, згідно з якими нове покоління антидепресантів є ефективним лише в одиничних випадках.

Результати останніх досліджень показують, що позитивний ефект популярних препаратів у пацієнтів з депресією - як помірною, так і тяжчою - не перевершував ефект від прийому плацебо (неактивної речовини).

Користь від антидепресантів спостерігалася лише в пацієнтів із вкрай важкою формою депресії, повідомив керівник дослідження Ірвінг Кірш. Виходячи із цього, більшості пацієнтів з депресією призначати антидепресанти недоцільно, наголосив учений.

Відповідно до статистики, близько 40 мільйонів жителів планети приймають антидепресант Прозак, який до того ж має низку побічних ефектів. Зокрема, антидепресанти можуть підвищувати ризик самогубств у підлітків, показали дослідження.

korrespondent.net