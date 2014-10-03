Лутковська закликає Кабмін розробити нормативну базу із захисту прав дітей-сиріт в умовах АТО

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська закликає Кабінет міністрів розробити нормативну базу із захисту прав дітей-сиріт в умовах проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмана, відповідне звернення вона направила прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку.

Лутковська зазначила, що на сьогодні не забезпечуються права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово вивезені на оздоровлення за межі зони проведення АТО, через неврегульованість процедури влаштування їх у сім’ї громадян України не за місцем первинного обліку.

Крім того, через події на сході країни існує ризик значного збільшення сімей із дітьми та дітей, які потрапляють у складні життєві обставини, і як наслідок – зростання соціального сирітства.

«У 2014 році парламентом, урядом України, Міністерством соціальної політики, як центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання захисту прав дітей, не прийнято жодного нормативного акта, спрямованого на забезпечення та захист прав дітей. Чинні нормативно-правові акти у сфері охорони дитинства розраховані на мирний час і не завжди спрацьовують в умовах проведення АТО», – йдеться у листі уповноваженого з прав людини.

Вперше з моменту прийняття Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» у 2014 році урядом не затверджено План заходів, спрямованого на виконання вказаного закону.

У своєму зверненні Лутковська наголосила на необхідності дати доручення Міністерству соціальної політики вжити заходів щодо нормативного врегулювання питань, пов’язаних із реалізацією прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа тих, які були вивезені із зони АТО, на виховання в сім’ї.

Також, на думку омбудсмана, існує необхідність заслухати на засіданні уряду питання про стан дотримання прав дитини в Україні, а також посилити роботу щодо запобігання поширенню соціального сирітства.