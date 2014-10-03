1-річний Данилко втратив 85% слуху

У 5-місячному віці Данилко Аврамчук раптово почав втрачати слух. За висновками лікарів, на сьогодні втрачено 85% слуху. У хлопчика залишилося лише 15% слуху. Щоб Данилко знову почув звуки, йому необхідно встановити надпотужні слухові апарати. На це необхідно 30 000 грн. Для молодих батьків Данилка це непідйомна сума. Допоможімо зібрати необхідну суму на слухові апарати для цього хлопчика із м.Рівне.

Реквізити, за якими можна переказувати кошти для Даниїла Сергійовича Аврамчука:

Картка в Приватбанку: 5577 2127 1509 8490, на ім’я Линь Ольга Миколаївна (матір хлопчика).

Рахунок в Укрексімбанку: МФО 333539, ЗКПО (ідентифікаційний код отримувача) 3223507661 рахунок 2620 5000 1153 73, на ім’я Аврамчук Ольга Миколаївна (матір хлопчика).

Номер телефона матеріДанилка:

098-42-00-888, 097-893-26-78.

ВИСНОВКИ ЛІКАРІВ:

РОЗРАХУНКИ КОШТІВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАНИЛКУ НАДПОТУЖНОГО СЛУХОВОГО АПАРАТУ: