Створено ефективну альтернативу антибіотикам

Нарешті вчені створили альтернативу шкідливим для нашого організму антибіотикам. Дослідники Університету містечка Чапел-Хілл у північній Кароліні запропонували абсолютно новий безмедикаментозний метод боротьби з бактеріями. В основу нових ліків лягли природні стимулятори.

Автор дослідження Марк Шоєнфіш розробив унікальний нанорозмірний каркас, який складається з кварцу і навантажений окисом азоту. Учені давно знали про антимікробні властивості азоту, проте проблема полягала в доставці молекули до бактерійних клітин. Розроблений дослідниками каркас зміг вирішити цю складність.

Окрім кварцового каркаса лабораторія Марка Шоєнфіша розробила спеціальні антибактеріальні покриття, які можна буде використовувати в біологічних імплантатах.

Інші дослідники створили антибіотик, який за 1 прийом вбиває хвороботворні бактерії, унаслідок чого пацієнт йде на поправку. Разовий прийом ліків за весь період лікування – це справжній прорив у медицині. Багато медиків дуже раді створенню подібних ліків.

"Поява цього препарату зводить до мінімуму можливість помилок у лікуванні з провини недисциплінованих пацієнтів, що до недавнього часу найчастіше ставало причиною неефективності багатоденних курсів антибактеріальної терапії", – вважає Валерій Свистушкін, професор кафедри хвороб вуха, горла і носа MMA ім. І. М. Сеченова. Таким чином, така зручна форма прийому ліків, набагато полегшить курс лікування. Проте, яка вартість цієї диво-пігулки, поки невідома.

Не так давно вчені створили ще одне ноу-хау. Ними було розроблено так звану живу воду, яка на їхню думку вбиває хвороботворні організми і здатна прискорювати процес загоєння ран. Таку "надокислену" воду створили вчені однієї з каліфорнійських компаній.

За наслідками одного з проведених експериментів серед людей, які страждають на діабетичну виразку на нижніх кінцівках, застосування цієї води дало чудові результати. Як виявилось, замість звичайних 55 днів загоєння ран у пацієнтів, які вживали цю воду, виразки затягнулися на 12 днів швидше.

Надокислена вода отримала назву Microcyn. Вона виробляється дуже просто. Спеціальне устаткування пропускає очищену воду через напівпроникну сольову мембрану. До того ж ця рідина насищається активними іонами, електрично зарядженими молекулами, які руйнують стінки кліток бактерій, що вільно живуть. Тканини людського організму при цьому залишаються в безпеці. Вода знищує лише ті клітки, які вона здатна з усіх боків оточити.

utro.ua