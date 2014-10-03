Загиблий у Донецьку cпівробітник Червоного Хреста приїхав в Україну 6 тижнів тому

Загиблий 2 жовтня в Донецьку співробітник Червоного Хреста Лоран Дюпаскьє працював на організацію більше 5-ти років і приїхав в Україну близько шести тижнів тому, повідомляє прес-служба організації.

"Ми глибоко шоковані цією трагічною втратою", - сказав операційний директор Міжнародного Комітету Червоного Хреста Домінік Стілхарт, назвавши порушенням міжнародного законодавства обстріл житлових кварталів.

Загиблому громадянину Швейцарії Дюпаскьє було 38 років. Раніше він працював у Пакистані, Ємені, Гаїті, Єгипті, Папуа-Нова Гвінеї.

За даними організації, у Донецьку працювали 20 її співробітників, серед яких п'ятеро іноземців. "Усі інші працівники МКЧХ зараз у безпеці", - відзначила прес-служба і нагадала, що організація працювала в Україні від початку кризи.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Донецької міської ради, у Донецьку 2 жовтня в результаті обстрілу бойовиками загинув від осколкових поранень співробітник Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також постраждали 5 мирних жителів.