Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова евакуював більш як 30 тисяч осіб

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова з травня 2014 року по 2 жовтня евакуював 30 032 людини, з яких 12 319 - це діти, більше 5 000 - інваліди. За літо Штаб вивіз з Донецької області всіх дітей-сиріт, пацієнтів психоневрологічних інтернатів, інтернатів для престарілих. Штаб продовжує евакуацію, і за останній тиждень волонтери штабу вивозили жінок, дітей, багатодітні сім'ї, пенсіонерів та інвалідів з Донецька, Єнакієвого, Дебальцевого, Кіровського, Пантелеймонівки, Червоного Партизана, Верхньоторецького.

Дар'я Касьянова, керівник напрямку «Евакуація» Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова: «Найбільша кількість звернень з проханням про евакуацію на «гарячу лінію» Штабу 0800 509 001 ми отримували в липні і серпні, коли число жертв стало зростати з кожним днем, а люди втратили надію на мирне врегулювання і припинення військових дій. Саме в ці місяці ми щодня вивозили десятки і сотні матерів з дітьми, людей похилого віку, вихованців дитячих будинків, а наші працівники та волонтери допомагають нам. Люди були готові їхати практично в нікуди, без засобів до існування і необхідних речей, лише б врятувати своїх рідних і близьких від війни».

Охочих виїхати із зони АТО на автобусах Гуманітарного штабу з населених пунктів Донецької області, як правило, доставляють в Ізюм, Красноармійськ, рідше - в Артемівськ та Святогірськ, з Луганській області - в Харків. У той же час протягом останніх тижнів на гарячу лінію Гуманітарного штабу надходять дзвінки з проханням людей відвезти їх назад. Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова в даному випадку допомагає тим, хто хоче повернутися у звільнені міста, туди, де безпечно.

Навіть зараз, в умовах перемир'я, волонтери Гуманітарного штабу відзначають відсутність «гуманітарного коридору». Так, днями неможливо було евакуювати з Дебальцевого багатодітні сім'ї - через обстріл люди не наважилися дійти до пункту збору, а можливості під'їхати у автобуса також не було. Кілька днів поспіль унаслідок обстрілів скасовувався виїзд з Єнакієвого. Кілька разів унаслідок обстрілів евакуація переносилася в Кіровському.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.