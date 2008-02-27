Зростає кількість хворих на стійку форму туберкульозу

Щороку в світі з`являється майже півмільйона хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю. Це приблизно п`ять відсотків від кількості всіх нових випадків захворювання на туберкульоз.

Про це йдеться у новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), підготовленій на основі інформації, зібраної в період з 2002 по 2006 рік у 81 країні світі.

Щорічно в світі реєструється дев`ять мільйонів нових випадків захворювання на туберкульоз, від якого за рік вмирає 1,5 мільйона людей. На особливу небезпеку наражаються особи, хворі на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю. Така його форма поширена в пострадянських державах і в Китаї.

Автори доповіді звертають увагу на те, що хронічним хворим, у яких розвивається туберкульоз із лікарською стійкістю, не допомагають традиційні ліки. Лікування одного хворого на звичайну форму туберкульозу протягом шести місяців обходиться приблизно в 10 доларів, туберкульозного хворого з множинною лікарською стійкістю, — в 100 разів дорожче.

Непродумане лікування і недостатність або відсутність лікарських препаратів є головними причинами швидкого розповсюдження цього захворювання.

Найвища частка хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю виявлена в Баку. Там лікуванню звичайними методами не піддаються 22% всіх нових випадків захворювання. У Молдові їх частка складає 19%, в Україні — 16 %, у області Томська і столиці Узбекистану Ташкенті — по 15%.

Автори доповіді звертають увагу на те, що 13 років тому список країн із найвищими рівнями захворювання на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю очолювали Естонія і Латвія.

Сьогодні, завдяки зусиллям, підкріпленим необхідними фінансовими ресурсами, ситуація в цих державах стабілізувалася і кількість випадків таких захворювань пішла на спад.

Експерти ВООЗ звертають увагу на небезпечне поєднання інфекції туберкульозу і ВІЛ. Вірус імунодефіциту сприяє збільшенню кількості хворих на туберкульоз із множинною лікарською стійкістю. Так в Україні і в Латвії рівень захворювання на таку форму туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих удвічі вищий, ніж серед осіб із туберкульозом, але без СНІДу.

У доповіді ВООЗ є заклик до міжнародного співтовариства і урядів, зокрема, прийняти додаткові заходи і збільшити ресурси з метою попередження розповсюдження туберкульозу з лікарською стійкістю.

Для успішної боротьби з цим захворюванням у країнах з низьким і середнім рівнем доходів тільки цього року необхідно виділити майже п`ять мільярдів доларів. Поки що хворі і лікарі можуть розраховувати тільки на половину цієї суми.

ООН