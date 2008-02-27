Щороку в світі реєструється 2 млрд випадків харчових отруєнь

У Варшаві під егідою ВООЗ проходить семінар із епідемічного нагляду за захворюваннями, пов`язаними з харчовим отруєнням.

У Варшаві під егідою Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) почав роботу семінар з епідемічного нагляду за захворюваннями, пов`язаними з вживанням неякісних продуктів харчування, повідомляє центр новин ООН.

Щорічно в світі реєструється приблизно два мільярди випадків захворювань харчового походження. Значна частина з них пов`язана з порушеннями стандартів безпеки продуктів харчування. Це негативно позначається не тільки на здоров`ї людей, але і на продовольчій безпеці країн у цілому.

У 1996 році в Римській декларації Всесвітнього продовольчого саміту представники держав підтвердили право кожної людини на доступ до безпечних харчових продуктів.

У семінарі у Варшаві, який продовжиться до 29 лютого, беруть участь представники 18 країн Центральної і Південно-східної Європи. Особлива увага в його роботі буде приділена питанням своєчасного виявлення інфекцій і їх запобігання.

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