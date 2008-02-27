У дратівливих людей рани заживають повільніше

Співробітники Державного Університету Огайо в результаті експерименту за участю 98 добровольців дійшли висновку, що нездатність контролювати негативні емоції збільшує час загоєння ран. Випробовувані, яким на ліву руку наносилися стандартні рани однакового розміру, заповнювали відповідні тести-анкети і вимірювали рівень «гормону стресу» кортизолу. Спостереження за загоєнням проводилося протягом 8 діб.

Як з`ясувалося, у дратівливих людей рани заживали значно повільніше в порівнянні з тими, хто мав спокійніший характер. Форма, в якій виявлялися негативні емоції (прихована або відкрита) ніяк не впливала на швидкість відновних процесів. На думку авторів дослідження, сповільнене загоєння ран може бути пов`язане з підвищеним рівнем гормону кортизолу.

Одержані дані підтверджуються результатами попередніх досліджень. Зокрема, за певний час було встановлено, що на швидкість відновлення пошкоджених у результаті травм тканин можуть впливати такі чинники, як сімейні сварки, або догляд за психічно хворим родичем.

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