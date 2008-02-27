Паління під час вагітності провокує еклампсію

Вагітна жінка, яка палить, ризикує захворіти на еклампсію. Еклампсія є причиною смерті сотні новонароджених дітей. Вагітні жінки, які палять, піддають своїх ненароджених дітей великому ризику.

Експерти, які досліджували вагітних жінок, що палили, стверджують, якщо жінка, котра палить, під час вагітності перестає палити, ризик еклампсії значно знижується.

Зростає ризик серед вагітних жінок, які палять, і передчасно народити. Зростає також ризик смертності вагітних жінок, які палять.

Медики вважають, що мають проводитися бесіди з вагітними жінками, потрібно повідомляти їх про ризик, якому вони піддають себе і свою майбутню дитину.

Довідка. Еклампсія - вища стадія пізнього токсикозу. Важкий стан вказує на порушення діяльності всіх найважливіших систем і органів. Найзначніший симптом - судоми мускулатури тіла супроводжуються втратою свідомості (кома).

Еклампсія, як правило, виникає в моменти пологів, рідше після і під час вагітності. Частіше зустрічається у жінок, що народжують вперше, особливо немолодих, а також у жінок із хворобами печінки, нирок, серцево-судинної, нейроендокринної та інших систем.

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