Гуманітарний штаб забезпечив лікарні Донецька медикаментами та обладнанням на суму понад 1 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", в лікувальні установи Донецька були доставлені медикаменти та обладнання в рамках діяльності Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова на суму більше 1 мільйона гривень. Так, в Опіковий центр на базі Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака надійшло спеціальне обладнання для проведення шкірної пластики українського виробництва - дерматоми та витратний матеріал до них. Центр охорони матері і дитини, в якому на даний момент перебуває понад 100 пацієнток, отримав спеціальне дитяче харчування - суміші та розчини - для новонароджених, які особливо необхідні в цей період.

Директор міського опікового Центру, професор Еміль Фісталь: «Фонд Ріната Ахметова допоміг нам з постачанням обладнання. В Центрі стоїть гарне, сучасне обладнання, але і воно періодично виходить з ладу. Крім того, існує таке поняття, як витратні матеріали для хірургічного лікування: це ножиці, пінцети, це шовний матеріал, я вже не кажу про перев'язувальний матеріал. І нам дали можливість замовити все це, і поставки вже йдуть. Сьогодні надійшли дерматоми».

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова допомагає цим та іншим ключовим лікувальним установам Донецька і області: медикаменти, харчування та обладнання на загальну суму більше 4 мільйонів гривень вже отримали Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака, Обласна дитяча клінічна лікарня м. Донецька, Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання, Обласна травматологічна лікарня м. Донецька, Регіональний центр охорони матері і дитини, Центральна міська лікарня м. Харцизька.