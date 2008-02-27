Головлікаря Київського пологового будинку №6 звільнять за смерть новонародженого

Головного лікаря пологового будинку №6 вирішено звільнити з посади. Про це повідомила заступник голови КМДА Ірена Кільчицька. Причиною цьому стала смерть новонародженої дитини, повідомляє Радіо Київ.

У пологовий будинок № 6 на початку січня поступила вагітна жінка, яка виношувала трійню. Пологи почалися передчасно. 8 лютого народилася трійня, а вже 14 лютого перша дитина померла. Двоє новонароджених зараз перебувають у критичному стані.

Звільняють з посади головлікаря за те, що вона не повідомила про пологи в Управління охорони здоров`я. Про прибуття жінки мали відразу повідомити, щоб фахівці могли забезпечити безпечні пологи і зберегти дітям життя. Тому після службового розслідування головний лікар звільнить своє крісло. Окрім цього, Кильчицька доручила підняти історії хвороб усіх дітей з ДЦП або родовими травмами, чиї батьки звернулися за допомогою в міськадміністрацію, і так само провести службові розслідування в цих пологових будинках.