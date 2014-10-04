Представники продуктової програми ООН високо оцінили проднабори від Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", продуктовий набір, який направляється в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова в міста Донбасу і табори біженців, є достатньо калорійним і дозволяє харчуватися протягом 17 днів. Таку оцінку дали фахівці Всесвітньої продуктової програми ООН (WFP), повідомляють в Гуманітарному штабі «Допоможемо».

Як відзначають представники WFP, загальний вміст калорій в основному переліку продуктів становить 2557, однак його ще варто доповнити позиціями, що містять вітамін А і сіллю. Крім того, волонтери отримали рекомендацію з настанням холодів підвищити калорійність продуктових пайків до 2600 калорій. В даний час люди в зоні АТО і вимушені переселенці отримують 10-кілограмові пакети, в яких знаходиться цукор, чай, макаронні вироби, борошно, соняшникова олія, крупи, консерви, згущене молоко і печиво. Крім того, набір додатково комплектується сірниками і свічками.

«Якщо розраховувати раціон на 17 днів, то продуктові набори, які доставляє Гуманітарний штаб, просто відмінні. Тільки у них трохи більше жиру, ніж необхідно. Крім того, важливо додати продукти, що містять вітамін А і йод», - зазначають представники WFP.

Станом на 3 жовтня в Донецьку і Луганську області доставлено понад 420 тисяч продуктових наборів. Міські та районні територіальні центри соціальної допомоги отримали від Гуманітарного штабу для поширення населенню в Донецьку - 195 тисяч і в Маріуполі - більш 20 тисяч продуктових наборів для найбільш незахищених категорій.