До кінця жовтня на Донбас доставлять 500 тисяч продуктових наборів

Як повідомили УНІАН у Кризовому інформаційному центрі Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, днями з Дніпропетровська до Маріуполь традиційно виїхали вантажні машини з гуманітарною допомогою.

Протягом двох днів на Донбас буде доставлено 82 тисячі продуктових, 9 тисяч гігієнічних і 4,5 тисячі дитячих наборів. Всього ж до кінця місяця Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова доставить на Донбас 500 тисяч продуктових наборів, що покриє потребу в продуктах для більш 1 мільйона чоловік.

Після того, як волонтери «Метінвесту» розвантажать і розфасують гуманітарні набори в Маріуполі, в кінці наступного тижня допомогу відправиться в зону АТО, в першу чергу, в Донецьк, а також у Жданівку і Амвросіївка. Останні два міста вперше з'явилися в маршрутах Штабу - раніше не було можливості доставляти допомогу в ці міста, хоча населення відчувало необхідність гуманітарної допомоги. Згідно заявленим потреб, Жданівку і Амвросіївка буде доставлено, відповідно, 2,5 і 3 тисячі продуктових наборів.

В цілому, на Донбас, починаючи з 22 серпня, в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова доставлено понад 6 тисяч тонн гуманитарної допомоги. У планах Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова доставити в Донецьку і Луганську області ще більш 5 тисяч тонн продуктів, дитячого харчування, засобів гігієни. Нагадуємо, що раніше Рінат Ахметов поставив завдання Гуманітарного штабу при своєму благодійному фонді відправити на Донбас не менше 10 тисяч тонн допомоги, враховуючи критичну гуманітарну ситуацію в регіоні.