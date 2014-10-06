Німеччина відправила до України гуманітарної допомоги на 12 млн дол

11:26, 06 жовтня 2014
Країна
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Міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини відправило до України вантаж з гуманітарною допомогою на загальну суму близько 12 млн дол. для східних регіонів країни

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий на брифінгу в Києві.

За його словами, йдеться про мобільні будиночки, польові кухні, радіатори, електрогенератори, баки для пального і води, зимовий одяг, ковдри, спальники і гігієнічні набори.

"На польсько-українському кордоні цей вантаж з'явиться 7 жовтня", - підсумував Польовий.

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