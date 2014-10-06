Українські художники виручили 5 млн грн за картини для лікування героїв АТО

Згідно з повідомленням, кошти будуть спрямовані на адресні рахунки 50 тяжкопоранених бійців української армії.

«У перший же день аукціону зібрано понад 5 мільйонів гривень: більшість картин було продано за ціною, що значно перевищує заявлену в каталозі. Це означає, що подібні проекти можуть увійти в суспільну традицію», - наголошується в повідомленні.

Банк повідомив, що експозиція триватиме з 3 до 12 жовтня в «Мистецькому Арсеналі». Всі виручені від продажу картин кошти будуть перераховані на рахунки учасників АТО.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 100 млн грн для фізичних осіб номінальною вартістю 1 тис. грн, розміщення яких здійснюється через «Ощадбанк», а кошти від продажу будуть направлені на фінансування Збройних сил України.

Станом на 18 вересня до загального фонду державного бюджету надійшло понад 64 млн грн від реалізації «військових» казначейських зобов'язань.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.